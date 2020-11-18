Ali G\u00dcNDO\u011eAN\/MARMAR\u0130S (Mu\u011fla), (DHA)-\u00a0MARMAR\u0130S te, bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011flar\u0131na 2 metre uzunlu\u011funda 300 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda kad\u0131n bronz heykel tak\u0131ld\u0131. Bronz heykel incelenmek \u00fczere Marmaris M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00b4ne teslim edildi.Marmaris il\u00e7esinin 70 kilometre k\u0131rsal\u0131nda bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle s\u0131n\u0131rlar\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda Bodrumlu bal\u0131k\u00e7\u0131lar a\u011f att\u0131. Bal\u0131k\u00e7\u0131lar, \u015fafak vakti 50 metre derinli\u011fe att\u0131klar\u0131 a\u011flar\u0131n\u0131 \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. A\u011f\u0131n a\u011f\u0131r oldu\u011funu fark eden bal\u0131k\u00e7\u0131lar deniz \u00fcr\u00fcnlerinin \u00e7ok oldu\u011funu sevinerek \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. Uzun s\u00fcren u\u011fra\u015flar sonucu a\u011f \u00e7ekildi. A\u011flar\u0131na deniz \u00fcr\u00fcnleri bekleyen bal\u0131k\u00e7\u0131lar \u00e7\u0131kan heykeli g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. Heykeli teknelerine alan bal\u0131k\u00e7\u0131lar durumu telsizle Sahil G\u00fcvenlik Marmaris \u0130l\u00e7e Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekiplerine bilgi verdi.300 K\u0130LOGRAM A\u011eIRLI\u011eINDA KADIN BRONZ HEYKEL\u00a0Devriye gezen Sahil G\u00fcvenlik h\u00fccum bot ekipleri bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin bulundu\u011fu Selimiye Mahallesi a\u00e7\u0131klar\u0131na geldi. Tekneye inen ekipler heykelde inceleme yapt\u0131ktan sonra bal\u0131k\u00e7\u0131lara e\u015flik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi. Marmaris M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00b4nden gelen ekipler vin\u00e7le bir araca konulan bronz heykelde yerinde inceleme yapt\u0131. Yakla\u015f\u0131k 2 metre boyunda, 300 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda kad\u0131n bronz heykel oldu\u011fu belirlendi. Hangi d\u00f6neme ait oldu\u011fu belirlenemeyen heykel Marmaris M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00b4ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek muhafaza alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u00a0Konu hakk\u0131nda bilgi vermeyen Marmaris M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri, yap\u0131lacak inceleme ve ara\u015ft\u0131rma ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klaman\u0131n Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Mu\u011fla \/ Marmaris Ali G\u00dcNDO\u011eAN2020-11-18 18:38:48