15 ameliyat oldu, hayata tekrar tutundu, şimdi hastalara moral veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 ameliyat oldu, hayata tekrar tutundu, şimdi hastalara moral veriyor

DHA

15 ameliyat oldu, hayata tekrar tutundu, şimdi hastalara moral veriyor


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)İSTANBUL'da, geçirdiği kazanın ardından 15 beyin ameliyatı geçiren ve 'Doktorların yüzde 5 yaşama ihtimali var, yaşasa bile felçli kalır' dediği 25 yaşındaki Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. Felçli iken tedavi gördüğü memleketi Muğla'daki hastanede bir süre önce psikolog olarak işe başlayan Karakuş, kendi yaşadıklarını hastalarına örnek gösterip, 'İnanılırsa başarılabileceğini' anlatıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde, bir otomobilin çarptığı yayanın fırlayarak, kendisine çarpması sonucu düşüp, başını kaldırıma vurdu. Karakuş, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, yoğun bakım servisinde 17 gün tedavi gördü. 7 ay boyunca hastanede tedavisi süren Karakuş'un bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. 15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini tamamladı. Doktorların yaşaması için yüzde 5 ihtimali olduğunu, yaşasa bile felçli kalabileceğini belirttiği Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. "Karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor" diyen Karakuş, şimdi çalıştığı memleketi Muğla'daki bir özel hastanede psikolog olarak hizmet veriyor ve hastalarına inanılırsa başarılabileceğini anlatıyor.
'OKUL AZMİ BENİ HAYATA BAĞLADI'
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'un kızı Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri DHA'ya anlattı, "Yaşadığım kaza sonrası gözlerimi açtığımda hastaneydim. Hastaneye kaldırıldığımda ölümle yüzleştiğimi söylediler, sonrasında yüzde 5 yaşama ihtimali vermişler. Ailemin ve doktorların desteğiyle ve beni sevenlerin duaları ile bu süreci atlattık. Bu kritik süreci atlatırken kendimde bir şeyler yapmaya çalıştım, Yoğun bakımdan çıktıktan sonra bilincim yerine geldi. Ancak, 2 ay konuşamadım. Konuşmaya başladığımda ise tekrar okula gitmek istediğimi söylemişim" dedi.
'UNUTKANLIK YAŞADIM, ARKADAŞLARIMI TANIYAMADIM'
"Okula başladığımda tama olarak hafızam yerine gelmemişti, öyle ki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi tanıyamıyordum" diyen Karakuş, şöyle devam etti:
"O süreçte, beni okula annem bırakıyordu. Teneffüslerde annemi arayıp, 'Beni sınıfa götürür müsün, sınıfımı bulamıyorum' diyordum. Ders sırasında, bana bakan arkadaşım olduğunda, 'Sen kimsin, neden bakıyorsun' diye sorduğum oluyordu. Bu zorlu süreçte hafızam iyi olmamasına rağmen derslerimde başarılı idim. Bu hocalarımın dikkatinden kaçmadı. Onlara günde 5 vakit ders çalıştığımı söylüyordum. Gerçekten de yapıyordum bunu. Derste hocanın anlattıklarını kayıt cihazına kaydediyordum. Eve döndüğümde, bu ses kaydından notlar çıkarıyordum. Çıkardığım notları okuyup, bu defa kendi sesimi kaydediyordum. Gece yatınca da kulaklıkla o notları dinliyordum. Öyle ki ertesi sabah okula gitmek için hazırlık yaptığımda anneme 'Günaydın' bilye demeden ezberlediğim konuları anlatıyordum. Hayata okulumla tutundum, ailem ve arkadaşlarımın yanına dönünce kendime geldim."
'YAŞADIKLARIMI HASTALARA ANLATIYORUM'
Yaşadığı kaza sonrası 15 beyin ameliyatı geçirdiğini hatırlatan Karakuş, "En son 2 yıl önce kolay bir ameliyatım oldu. İlk etapta geçirdiğim ameliyatlar çok sıkıntılıydı zor bir süreç atlattım. Bazı ameliyatlar saatlerce sürdü. Hazırlıklarını sürdürdüğüm bir kitap çalışmam var, orada bu yaşadığım deneyimlerle ilgili tavsiyelerde bulundum. Kitabın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. Nasıl ki çayın demlenmesi için bekliyorsak ben de kitabımı çıkarmak için o vakti bekliyorum. Yıllar geçtikçe kendimi daha da toparlıyorum ve kitabıma daha fazla vakit harcıyorum. Hayatımda önemli bir yeri olan ve felçli iken tedavi gördüğüm bu hastanede işe başladım ve bugün burada tedavi gören hastaları ziyaret edip, moral veriyorum. Onlara kendimi anlatıp, 'Teyze, bana bir şey olmadıysa sana hiçbir şey olmaz' diyerek, moral vermeye çalışıyorum. Empati kurabilmek kolay değil. Hastalananlar, 'Damdan düşen anlar' diyor. Kısacası karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor. Eskiden bu kadar memleketimi sevmezdim ama İstanbul'da o zorlukları yaşadıktan sonra Muğla'da cennette olduğumu düşündüm. Kaza sonrasında 2 yıllık bir eğitimim kalmıştı, biraz zor oldu ama bitti. Ailem her zaman yanımda oldu. Annem bu kazadan sonra yanıma taşındı" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ
2020-11-20 09:22:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
YEREL HABERLER Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyurusu
Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi kuralları açıklandı
YEREL HABERLER Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi kuralları açıklandı
Marmaris’te toplu sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Marmaris’te toplu sözleşme imzalandı
Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
YEREL HABERLER Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ...
Yok artık dedirten suç duyurusu
YEREL HABERLER Yok artık dedirten suç duyurusu
6 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiyespor - Kahta 02: 2-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Kahta 02: 2-0
Ukrayna Antalya Konsolosu’ndan Başkan Gürün’e ziyaret Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov ve beraberindekileri kabul etti.
YEREL HABERLER Ukrayna Antalya Konsolosu’ndan Başkan Gürün’e ...
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Kahta 02 Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Kahta 02 Spor: 0
Kavaklıdere’de kar kalınlığı 10 santime ulaştı Muğla’ya yılın ilk kar yağışı Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde başladı. Kavaklıdere ilçesinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.
YEREL HABERLER Kavaklıdere’de kar kalınlığı 10 santime ...
Hasta nakil ambulanslarında hijyen arttırıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı günden bu yana bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarını her hasta naklinin ardından dezenfekte ediyor.
YEREL HABERLER Hasta nakil ambulanslarında hijyen arttırıldı Muğla ...
Bodrumspor son saniyede yıkıldı
YEREL HABERLER Bodrumspor son saniyede yıkıldı
Seydikemer’e yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Seydikemer’e yılın ilk karı düştü
Bodrum’da kaçak yapılaşma yeniden başladı Belediye mührü bile kaçak yapılaşmayı durduramıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da kaçak yapılaşma yeniden başladı Belediye ...
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi
Marmaris´te balıkçı ağlarına 2 metre uzunluğunda bronz heykel takıldı
YEREL HABERLER Marmaris´te balıkçı ağlarına 2 metre uzunluğunda ...
Balıkçıların ağına bu kez heykel takıldı
YEREL HABERLER Balıkçıların ağına bu kez heykel takıldı
Amfi tiyatro bu defa spor için kapılarını açtı
YEREL HABERLER Amfi tiyatro bu defa spor için kapılarını açtı
Bodrum Belediye Bodrumspor - Sivas Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Bodrumspor - Sivas Belediyespor ...
Marmaris’te dezenfekte çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Marmaris’te dezenfekte çalışmalarına hız verildi
Bodrumspor - Sivas Belediyespor: 2-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sivas Belediyespor: 2-2
Jandarmadan kumarcılara 41 bin TL ceza Muğla'nın Seydikemer İlçesinde bir evde kumar oynayan 20 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplam 41 bin 275 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan N.T. ve M.T. isimli şahıslar ile ilgili de adli işlem başlatıldı.
YEREL HABERLER Jandarmadan kumarcılara 41 bin TL ceza Muğla'nın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X