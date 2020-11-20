Muğla Büyükşehir, 2 milyon atık su topladı



MUĞLA, (DHA) MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi kapsamında, ocak ayından bugüne kadar 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su toplandı.

Ege ve Akdeniz'de 1480 kilometre kıyı şeridine sahip olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nce denizlerdeki teknelerden atık toplanmaya devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesiyle başlattığı denizden atık toplama hizmetinde ocaktan bugüne kadar 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su, 1213 litre atık yağ, 4 bin 350 litre sintine, 169 bin 979 poşet evsel atık topladı. Büyükşehir ekipleri, bu hizmetlerini 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, doğası ve tarihi güzellikler ile özel şehir olduğunu belirttiği Muğla'da mavi ve yeşili korumak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, "Muğla dantela gibi eşsiz kıyıları ile sadece Türkiye'nin değil Akdeniz'e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahip. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka'da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Akyaka Göcek'ten sonra Marmaris Karacasöğüt'te de alım tesisimizi yapıp orada da hizmet vermeye başlayacağız. Muğla'mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-11-20 11:31:45



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