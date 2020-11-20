Çaybükü’nde ev yanını

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Ormancı Türküsünün yakıldığı Çaybükü (Gevenes) mahallesinde çıkan ev yangınında evin mutfak ve koridor bölümü hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe’nin kırsal Çaybükü Mahallesi Esenlik Mevkiinde ev yangını çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, evin mutfak ve koridor bölümünde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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