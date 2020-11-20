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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'nın 3 ilçesinde kar yağışı

DHA

Muğla'nın 3 ilçesinde kar yağışı


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. 
Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkisindeki tepede, dün kar yağışı başladı. Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla'nın yüksek tepelerinde bugün de kar etkili oldu. Gökçukur Yaylası mevkisinde yağış devam ederken, kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Kırsal Göktepe Mahallesi'ndeki yayla yolu, karla kaplandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ
2020-11-20 12:05:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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