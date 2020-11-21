Muğla Çocuk Hakları il komitesi yeni başkanını seçti Muğla Çocuk Hakları İl Komitesi’nin yapılan seçiminde yeni başkan ve yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

Muğla Çocuk Hakları İl Komitesi Yeni Başkanını ve Yürütme Kurulunu Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda pandemi kurallarına uygun olarak yapılan seçimle belirledi.

20202022 yılları arasında görev yapacak Muğla Çocuk Hakları İl Komitesi Başkanlığı seçiminde Muğla İl Yetişkin Temsilcisi öğretmen tarafından hazırlanan çocuk hakları, komite ve komitenin görev ve sorumluluklarını içeren sunum ve video gösteriminin ardından yapılan seçimlerde Işık Elekoğlu Başkan, Mehmet Bozdağ ise Yedek Başkan olarak seçildi.

Çocuk Hakları İl Komitesi Nedir?

Komite; Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri, öğrenciler, tercihen tüm okullardan seçilen okul öğrenci meclis başkanları, okulların çocuk hakları kulübü öğrencileri, çalıştırılan çocuklar (sokak, hizmet sektörü, sanayi, tarım vb.),suça sürüklenen çocuklar, İl Müdürlüklerine bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında olan çocuklar, engelli çocuklar ile gençlik merkezlerine devam eden çocuklardan oluşuyor. Komitenin Muğla’da çocuk kabul edilen, 018 yaş arası üyeleri bulunmakta olup, komite yürütme kurulu her iki yılda bir seçimle belirleniyor.

Komitenin görevleri

Komitenin görevleri arasında çocuk haklarını tanıtmak ve bilinçlendirmek için etkinlikler düzenlemek, üyelerin çocuk hakları eğitimleri almalarını sağlamak, Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilkeleri ışığında ildeki çocukların sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak. Ayrıca, ulusal düzeyde çocukla ilgili gerçekleştirilen tüm toplantılara temsilci düzeyinde katılım sağlamak, medyanın çocuk haklarına yönelik çalışmalara ilgisini çekecek tanıtım çalışmaları yapmak ve desteklemek. Okullardaki çocuk hakları kulüpleri, STK’lar, okul meclisleri ile il çocuk hakları komitesinin işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlamak.

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