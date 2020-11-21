Marmaris açıklarında bulunan heykelin baş kısmı için dalış yapılacak

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü, Selimiye ve Bozburun Mahallesi açıklarında, Bodrum'dan gelen balıkçıların ağlarına geçtiğimiz günlerde 2 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında bronz heykel takılmıştı. İncelenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen heykelin baş kısmını bulmak ve geniş çapta araştırma için özel bir ekip kurularak dalış yapılacağı öğrenildi.



Marmaris’in 70 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ile Selimiye Mahalleleri sınırları açıklarında balık avlamak için ağ atan balıkçı Hasan Önel’in ağına takılan heykel heyecan oluşturdu. Balıkçı Hasan Önel, "Datça Aktur’dan çıktım Hisarönü tarafına doğru geçiyordum. Ağı çekmeye çalıştık ağır bir şey geldiğini anladık. Ağı çekince önce bidon sandık sonra suyla yıkayınca heykel olduğunu anladık. Hemen Sahil Güvenlik Ekiplerine haber ettim. Onlarla birlikte Bozburun iskelesinde Marmaris Müze yetkililerine teslim ettik. 35 yıllık balıkçıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ülkeme böyle bir değer kazandırdığım için mutluyum " dedi.



Balıkçılar tarafından denizin dibinden çıkarılan heykelin 2. yüzyıldan kalma prenses ya da kraliçe heykeli olduğu öngörülürken, heykel Marmaris Müzesi'nde uzmanlar tarafından inceleme altına alındı. Heykel için ayrıca özel bir ekip ile heykelin bulunduğu alanda heykelin baş kısmını bulmak, keşif ve araştırmalar yapmak için dalış yapılacağı öğrenilirken, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından gözlem altında tutuluyor.



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