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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmin gözbebeğinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı

İHA

Turizmin gözbebeğinde cadde ve sokaklar bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından turizmin gözbebeği Bodrum da tüm Türkiye gibi sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması turizmin önemli yerlerinden Bodrum’da da saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında araç yoğunluğu gözükse de 20:15’de tüm sokaklar bir anda sessizliğe büründü. Genelge kapsamında vatandaşların 20:00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazar sabah 10:00’a kadar sürecek. Bodrum’da yaşayan 170 bin nüfus ve korona virüsünden korunmak için Bodrum’a gelen 300 bin yazlıkçı ve 2’nci konutu olan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına uyduğu gözlemlendi. İlçenin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında trafiği yok denilecek kadar az seviyede olurken, Bodrum’un en işlek meydanlarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ilçenin birçok girişinde bekleyerek sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları denetledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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