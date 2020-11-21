Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Aliağa Petkimspor: 75-74

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FETHİYE, (DHA)SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Mehmet Şahin (xx), Semih Vural (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxx) 21, Erdem (xx) 4, Barış (xx), Cook (xxx) 20, Atkins (xxx) 19, Frazier (xx) 3, Hasan Emir (xx), Abu (xx) 5, Polat (xx) 3, Fırat (xx), Sercan (x)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xxx) 25, Yiğitcan (xx), Wimbush (xx) 6, Zack (xx) 12, Hummer (xx) 14, Ege (xx) 4, Serkan (xx), Hakan (xx) 7, Dorukhan (xx), Alp (xx) 6

1'İNCİPERİYOT: 21-13

İLK YARI: 43-34

3'ÜNCÜPERİYOT: 57-55ING Basketbol Süper Ligi´nde 9´uncu hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde Aliağa Petkimspor´u 75-74 mağlup etti. Bu sonuçla 8´inci maçında 3´üncü galibiyetini alan Fethiye Belediyespor, rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini sona erdirdi. Petkimspor 9´uncu maçında 5´inci yenilgisini aldı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Aliağa Petkimspor´dan Kendrick Ray oldu.

Maça Atkins´in sayılarıyla başlayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 7´nci dakikada 13-12 geriye düşmesine rağmen 9-0´lık seri yakalayarak ilk periyodu 21-13 üstün bitirdi. İkinci çeyrekte farkı eritmeye çalışan Aliağa Petkimspor karşısında Cook´un sayılarıyla etkili olan Fethiye temsilcisi soyunma odasına 9 sayı önde girdi: 43-34.

Üçüncü periyotta 12-0´lık seri yakalayan Aliağa ekibi, 26´ncı dakikada 48-47 öne geçerken, ev sahibi ekip buna 8-0´lık seriye karşılık verip son bölüme 57-55 önde girdi. Final periyodunda konuk takımdan Ray´in son saniye üçlüğü çembere girmeyince Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçtan 75-74 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-11-21 22:33:34



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