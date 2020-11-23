Uçak: “Öğretmenlik kadim mesleklerden birisidir” 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, öğretmenlik meslek kanununun vaatte değil, hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 24 Kasım 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmen’ verilmesi nedeniyle kutlanan 24 Kasım tarihinin 92’nci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleği kanununu çıkarılması yönündeki çalışmaların üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hayata geçirilmediğini açıkladı.

Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden birisi olduğunu belirten Uçak, “Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Öğretmenlik mesleğine, öğretmenlere, eğitime ve öğrencilerimize dair hassasiyetlerimizi, önceliklerimizi, talep ve beklentilerimizi şekillendiren, meslek kanununa dair çerçeve beklentimizi ifade eden hususlara da dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Salgın süreci, okulun da öğretmenin de değerini; yokluğunun, eksikliğinin telafi edilemez niteliğini, toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu açıklayan Uçak, “Covid19 salgını sebebiyle eğitimöğretim faaliyetlerinde bilinen ve alışılagelen usullerin zorunlu olarak terkedilmesi, öğretmenlerimizin fedakârlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu zorlu sürecin, öğrenme kayıpları başta olmak üzere, giderilmesi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini bugün çok net görebiliyoruz. EğitimBirSen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

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