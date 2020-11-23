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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde havadan helikopter ile trafik denetimleri sürüyor.

Jandarma trafik ekipleri tarafından sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi ihlaller denetlendi.

MilasÖren yolunda gerçekleştirilen denetimlerde 3 sürücüye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 3 sürücüye de taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etme ihlallerinden Bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

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