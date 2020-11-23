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Başkan Gürün’den 24 Kasım mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayımladı.

İHA

Başkan Gürün’den 24 Kasım mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Eğitim ve öğretime verilen önemle ilkel bir kabileden geleceği şekillendiren umutlu insanların yaşadığı çağdaş bir ülke yaratabileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bunun da fikri, vicdanı, irfanı hür nesil ve öğretmenlerle başarılabileceğini söyledi ve ülkemizde fedakarca çalışan, atanmış, atanmamış tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bizlerin bugünlere gelmesinde anne ve babamızdan sonra kuşkusuz en büyük pay çok değerli öğretmenlerimizindir. Okuma yazma ile başlayan serüven, lise ve üniversite sıralarında meslek seçimleri ile devam etti ve bizleri yönlendiren, eğiten öğretmenlerimiz sayesinde bugün mesleklerimizi icra ediyoruz. 2020 yılında salgın nedeni ile çok sevdikleri, gözleri geleceğe umutla bakan öğrencilerinden uzak kalan, sıralarda değil evlerinde, yüz yüze değil ekrandan ders anlatmak zorunda kalan öğretmenlerimizin, öğrenmenin kıymetini bir kez daha anlıyoruz” dedi.
Eğitime, öğretmene verilen önem ve değerin 1923 yılında Atatürk devrimleri ile sağlandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim” diyecek kadar eğitime, öğretmeye sahip çıkan bir öndere sahip oldukları için de gurur duyduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Eğitim sistemini birleştiren, yeni Türk alfabelerini getiren, okumayazma seferberliği başlatan, Avrupa’ya başarılı öğrencileri birer kıvılcım olarak gönderen ve birer alev olarak geri gelmelerini sağlayan Atatürk Türk Milleti için 13 kitap yazmış, geometrik terimleri de kendisi bularak geometri kitabını da bizlere kazandırmıştır. Andımızla büyüyen, fikri, irfanı, vicdan hür, Ata’sının izinde nesiller kısa zamanda eğitim sayesinde tarımda üreten, dışa bağımlı olmayan, fabrikalar kuran, sanayileşen, uçak üreten, kalkınan refah içinde bir toplum oluşturmuş ve bunların hepsi planlı, programlı eğitim sayesinde olmuştur. Tüm bunları Cumhuriyet’e gönülden bağlı fedakar öğretmenlerle başaran Atatürk öğretmenlerimiz için; “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır” demiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin başöğretmeni Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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