Muğla'da alevler, 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi

Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, zeytinlikte yangın çıktı. İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte söndürülen yangında, 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bugün saat 15.20 sıralarında yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ile müdahale edildi. Alevler 1 saatte yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Aykut KURT
2020-11-23 16:56:40
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