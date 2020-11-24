Muğla'daki eski FETÖ yurdu tehlike saçıyor

Muğla'nın Menteşe İlçesinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanılan ve 15 Temmuz sonrası KHK ile hazineye devredilen Atatürk Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu madde bağımlılarının ve bimekan takımının uğrak yeri oldu.

Binanın yakınında bulunan bazı işletmelerin çalışanları yetkililerin yurt binasına sahip çıkmasını istedi. Özellikle akşam saatlerinde bina içerisinde ateş yakıldığını, çıkan seslerden sürekli olarak tedirginlik yaşadıklarını söyleyen çevre sakinleri, "Binanın neredeyse tüm camları kırıldı. Sürekli cam kırılma sesi duymaktan bıktık. İçeride bazı gençler ateş yakıyor. Binayı yakında yakacaklar. Ayrıca sürekli gürültü geliyor. Binanın yakınında bir okul var. Muğla'ya hiç yakışmayan bir görüntü. Yurt, madde bağımlılarının uğrak yeri oldu. Eski yurt binası ile ilgili yetkililerin bir an önce bir tasarrufta bulunmasını istiyoruz" diye konuştular.

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