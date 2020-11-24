Öğretmenler Günü Fethiye'de kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Fethiye'de de törenle kutlandı. Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk töreni, Kovid19 tedbirleri altında gerçekleşti. Törende, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya tarafından, anıta çelenk sunuldu.

Törene; Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serpil Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlikte ilk olarak anıta Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. Programının son bölümünde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mesajı okundu.

"Emekli öğretmenlere şeref belgeleri sunuldu"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Fethiye'de düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından ilçede görevinden emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri sunuldu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu’nda, Kovid19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törende emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini; Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serpil Çalışkan, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya sundular. Törenin ardından salon önünde emekli öğretmenler ile protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çekinirken; Kaymakam Eyüp Fırat, “Bugün önemli bir gün. Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da eşinin öğretmen olduğunu hatırlatıp, “Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.



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