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Büyükşehirden 173 Bin 327 tıbbi bakım Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile bugüne kadar 173 bin 327 tıbbi bakım uygulaması gerçekleştirerek vatandaşların yanında oldu.

İHA

Büyükşehirden 173 Bin 327 tıbbi bakım Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile bugüne kadar 173 bin 327 tıbbi bakım uygulaması gerçekleştirerek vatandaşların yanında oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sahadaki ekipleri ile 13 ilçe 569 mahallesi olan Muğla’da vatandaşların sağlığı için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 15 bin 108 ilk ziyaret, 173 bin 327 tıbbi bakım, 54 bin 113 genel bakım uygulamaları gerçekleştirdi.
Evde Bakım Hizmetiyle vatandaşların evlerine misafir olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şekertansiyon ölçümü gibi hizmetler veriyor. Ekipler talep doğrultusunda saçsakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetlerle vatandaşların yanında oluyor.
38 Bin 794 hasta nakli gerçekleştirildi
Evde Bakım Hizmeti yanında Muğla genelinde 12 hasta nakil ambulansı ile hasta nakil hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 38 bin 794 nakil gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde de devam eden evde bakım hizmeti ve hasta naklinde ekipler tüm hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşlara hizmet veriyor. Hasta nakil ambulansları da her nakilden sonra dezenfekte edilerek diğer hastalar için hazırlanıyor.
Başkan Gürün: Büyükşehir olarak vatandaşımızın yanındayız
Büyükşehir olarak vatandaşların daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün evde bakım hizmeti ile vatandaşların yanında olduklarını, onların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Vatandaşlarımıza Büyükşehir olarak birçok farklı hizmet sunarken en değerli zenginliğimiz olan sağlığımızı korumak için de projeler hayata geçirdik. Evde Bakım hizmetimizle vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor, onların sağlığı için gerekli bakımları yapıyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz artık misafir oldukları evlerin birer evladı gibi karşılanıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın onları benimsemesi, hizmetten memnun olması, yüzlerindeki gülümseme paha biçilemez. Koronavirüs salgını bir kez daha gösterdi ki her şeyin başı sağlık. Ekiplerimiz gerek evde bakım hizmetinde gerekse hasta nakillerinde tüm tedbirlerini alarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Her vatandaşımız, ailemizin her ferdi bizim için çok değerli. Çünkü Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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