ORKÖY’den Aydın ve Muğla köylüsüne 4,5 milyon TL destek Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Muğla ve Aydın illerinde 182 aileye toplam 4 milyon 520 bin TL ORKÖY kredi desteği sağlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylüsüne destek çalışmaları devam ediyor. Muğla ve Aydın illerinde 2020 yılı ORKÖY destekleri kapsamında süt sığırcılığı ve fenni arıcılık alanında orman köylülerine 4,5 milyon TL destek sağlandı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla ORKÖY kredi desteği sağladıklarını belirterek, 2020 yılı içinde Muğla ve Aydın illerinde 182 aileye toplam 4 milyon 520 bin TL ORKÖY kredi desteği sağlandığını söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla ilinde 87 aileye 2 milyon 145 bin TL, Aydın ilinde ise 95 aileye 2 milyon 375 bin TL ORKÖY süt sığırcılığı ve fenni arıcılık desteği sağlandı. Muğla ve Aydın illerinde toplamda 182 aileye 4 milyon 520 bin TL ORKÖY kredi desteği sağlandı. Desteklemelerin yüzde 20’si hibe, geriye kalan miktarların süt sığırcılığında 1 yıl geri ödemesiz 6 yıl, fenni arıcılıkta 4 yıl faizsiz geri ödeme şeklinde olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.