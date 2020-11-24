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Bodrum'da yine su borusu patladı; yolda oluşan çukura düşen kamyonettekiler son anda kurtuldu

DHA

Bodrum'da yine su borusu patladı; yolda oluşan çukura düşen kamyonettekiler son anda kurtuldu


Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet, yarılan yoldaki suyla dolan çukura düştü. Kamyonetteki 3 kişi boğulmaktan son anda kendi imkanlarıyla kurtulurken, çevredeki onlarca ev ve iş yerini su bastı.
Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında, Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sıkıntıya neden oldu. İsale hattının çeşitli yerlerinde, 9 yılda, irili ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Tonlarca su boşa akarken, cadde ve sokaklar ile evlerin alt katlarını ve bahçeleri su bastı. Yollarda da derin çukurlar oluştu. Hasar gören isale hattının onarımı için yapılan çalışmalar nedeniyle ilçenin pek çok kesimine su verilemezken, turizm cenneti ilçede yaşayanlar mağduriyet yaşadı.
PATLAK NEDENİYLE YARILAN YOLDAKİ ÇUKURA KAMYONET DÜŞTÜ
İsale hattında son olarak bugün saat 09.00 sıralarında bir patlama daha yaşandı. İsale hattının Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bölümünde meydana gelen patlama sırasında yoldan geçen Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonet, yarılan yoldaki 6 metre genişliğinde, 2 metre derinliğindeki su dolu çukura düştü. Ön tarafı suya gömülen kamyonetin şoförü Mehmet Kaya ile yanındaki Saffet Tek ve Musa Akat boğulmaktan son anda kendi imkanları ile çıkarak kurtuldu. Çukura düşen kamyonet ise vinçle çıkartıldı. Patlama nedeniyle isale hattından boşa akan tonlarca su, çevredeki iş yeri ve binaların bodrum ve zemin katları ile bahçelerine doldu. Ana isale hattına gelen suyun kesilmesinin ardından yol trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile iş yeri ev ve bahçelerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye yetkilileri çevrede inceleme yaptı.
'ÖNLEM ALINMASI İÇİN BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM'
İsale hattında sık sık yaşanan patlamalar bölge halkının tepkisini çekti. Son patlamanın yaşandığı Atatürk Bulvarı'nda market işleten Murat Karakuş (38), "İsale hattında yaşanan sorun artık kaderimiz oldu. 1,5 yılda isale hattında sadece Bitez'de 13 patlama yaşandı. Artık yetkililer buraya nasıl bir çözüm bulacak bilemiyoruz. İlle birilerinin ölmesi, sakat kalması mı lazım? Her nedense Muğla'yı yönetenler bir çözüm bulmadı. Patlama nedeniyle yol yarıldı. Yolun bu bölümü 2 gün süreyle kapalı kalacak. Zaten pandemi ile uğraşıyoruz bir de bu çıktı. Bir yetkili bile geçmiş olsuna gelmiyor. Muğla'yı tepeden yönetmeye devam etsinler" dedi.
Demir doğrama atölyesi işleten İbrahim Duyar (64) da "Yağmur yağar, su basar, boru patlar, su basar. Muğla deyimi ile 'Yetti gari' demekten başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Lokanta işletmecisi İsmail Baykar (58) da yaklaşık 2 yıldır aynı sorunu yaşadıklarını belirtip, "İsale hattı patlıyor, yollar kapanıyor, Yazık bu milletin paralarına. Bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-11-24 15:47:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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