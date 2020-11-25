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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Müdürü Bozçelik'ten mektuplu farkındalık

İHA

İl Müdürü Bozçelik'ten mektuplu farkındalık

Muğla'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik basın açıklaması yapmak yerine eşine yazdığı mektubu okuyarak farkındalık oluşturdu. Bozçelik mektubunda kadına şiddetle mücadele konusunda eşine söz verdi ve, "Ey Muğlalılar siz de söz veriyor musunuz?" diye sordu.
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, programda basın açıklaması yapmak yerine eşine yazdığı kısa mektubu okudu. Bozçelik mektubunun son bölümünde eşine seslenerek, "Bundan sonra seni her gördüğümde, saygıda kusur etmeyeceğim. Muğla ilimizde şiddetin sona ermesi için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Ey hayatımdaki kadın, toplumumuzda kadına yönelik bir eksiklik var ise onu tamamlamak için adil, eşit ve özgürce yaşaman için ne gerekiyorsa yapacağıma söz veriyorum" dedi ve, "Ey Muğlalılar siz de söz veriyor musunuz?" diye sordu.
"Program gün boyu devam edecek"
Program saat 10.00'da 81 ilde eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nın yapılması ile devam edecek. Daha sonra Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Muğla Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliği Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Menteşe Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ziyaret edilecek. Program, saat 11.00 16.00 arasında Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda KADES uygulamasının tanıtımı, farkındalığın artırılması amacıyla, ŞÖNİM, Kadın Konukevi, Jandarma ve Emniyet’in katılımıyla farkındalık standı kurulması ve ‘Şiddete Karşı Susma ‘ baskılı maske dağıtımı ile sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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