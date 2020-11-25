Muğlaspor kupada farklı



MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon istikrarsız bir performans sergileyerek 8 maçta tek galibiyetle alt sıralarda kalan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 tur birden geçmeyi başardı. Kupada önce Kızılcabölükspor'u eleyen yeşil-beyazlı ekip, üst üste TFF 1'inci Lig temsilcileri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u deplasmanda saf dışı bıraktı. Samsun'u 3-1 yenerek eledikten sonra dün 4'üncü tur mücadelesinde Ankaraspor'a konuk olan Muğla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağladı.

Muğlaspor'da 2'nci turda Kızılcabölükspor karşısında uzatmanın sonlarında oyuna girerek seri penaltılarda 2 penaltı kurtaran 23 yaşındaki kaleci Nusret Can, dün de rakibin kullandığı 3 penaltıyı birden çıkarmayı başardı. Genç kaleci eşine çok az rastlanacak performansıyla takımını 5'inci tura taşıdı. Takımı kutlayan Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz, Ankaraspor galibiyetini maç günü hayatını kaybeden kulübün ilk lisanslı futbolcusu ve eski yöneticisi İhsan Özgen'e adadıklarını açıkladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-11-25 11:57:19



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