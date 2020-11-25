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Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı koronavirüsten öldü

DHA

Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı koronavirüsten öldü


Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Fethiye 6.Bölge Şefliği personeli Hamza Özkaraca (27), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşımda, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ailemizin değerli bir ferdini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. MUSKİ Fethiye 6.Bölge Şefliği'mizde çalışmakta olan, güler yüzlü evladımız Hamza Özkaraca'yı koronavirüs nedeni ile kaybettik ve ilk kaybımızı ne yazık ki verdik. Hamza evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" diyerek üzüntüsü paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Hasan AKYILDIZ
2020-11-25 16:07:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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