Vali Tavlı MAYBİR’i ziyaret etti Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin’i ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Arıcılar Birliği ve aynı zamanda Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Arıcılık Müzesini gezen Vali Orhan Tavlı, müzede arıcılıkta kullanılan malzemeler, çam balı üretimi ve arıcılık çalışmaları hakkında Birlik Başkanı Ziya Şahin’den bilgi aldı. TAB ve MAYBİR Başkanı Şahin, “Dünya’da çam balı üretiminde Muğla’nın söz sahibi olduğunu belirterek, Muğla Çam Balı’nın coğrafi işaret aldığını, Türk çam balının da dünyada tanınması amacıyla coğrafi işaret alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı da arıcılığın ve bal üretiminin kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

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