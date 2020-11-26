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Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları

DHA

Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları


Tolga TAHÇISelçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2011 yılında Geyik Barajı'ndan döşenen ana isale hattında gerçekleşen patlamalar, halkın tepkisini çekiyor. Son olarak patlayan boru yüzünden bir kamyonetin yarılan suyla dolu asfaltın içine düşmesiyle 3 kişinin ölümden döndüğü olay sonrası vatandaşlar, hemen her hafta yaşanan boru patlamalarının sona ermesini istiyor.
Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Geyik Barajı'ndan döşenen 140 kilometre uzunluğundaki ana isale hattındaki patlamalar bölge halkını mağdur etmeye devam ediyor. İsale hattının çeşitli yerlerinde 9 yılda yaklaşık 3 bin patlama meydana gelirken, turizm beldesinde son 6 ayda ise 20'yi aşkın patlama yaşandı. Patlamaların gerçekleştiği yollar dönem dönem onarım çalışmaları sebebiyle kapalı kalırken, ilçenin birçok mahallesi ise saatlerce susuz kaldı. Patlayan borular nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, tonlarca temiz su da boşa aktı. Geçen pazartesi meydana gelen son olayda ise Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerindeki hattın patlamasıyla içinde 3 kişi bulunan kamyonet, içi suyla dolan çukura düştü. Kamyonetin içindekiler kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtulurken, ilçedeki vatandaşlar bu duruma önlem alınmasını istiyor.
'SABRIMIZ KALMADI'
Atatürk Bulvarı'nda market işleten Murat Kurutaş, patlayan su boruları nedeniyle sabırlarının tükendiğini söyledi. Kurutaş, "Birinin ölmesi mi gerekiyor diyorduk ve neredeyse birileri ölüyordu. Allah korudu. Ancak yetkililerden hala ses seda yok. Patlama sebebiyle tüm gün yolumuz kapalıydı. Zaten pandemi dönemindeyiz. Ekonomik olarak da etkilendik ancak önlem alınamıyor. Neden yapılmadığını vatandaşlara anlatsınlar. Bizim sabrımız kalmadı. İnşaat yasakları kalkıp, büyük kamyonlar gezmeye başlayınca, yollardaki çökmeler daha kolay hale geliyor. Sürekli borular ne zaman patlayacak diye bekliyoruz. Bu yüzden kepenk yaptırdık. Su basınca canımızı kurtarmak için içeri girip kepengi kapatıyoruz. Yolların 3-4 gün kapalı kalması bize çok normal gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Boruların sıklıkla patlaması sebebiyle esnafın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirten Ali Kılıç ise "Caddede 31 yıllık esnafım. Kamyonetin içindekiler ölebilirlerdi. Biz sürekli mağdur oluyoruz. Yol kapandığı zaman iş yapamıyoruz. Ben fırın işletiyorum. Bugün ürettiğim ürünü yarın satma şansım yok. Yol kapanınca hepsi elimizde kalıyor. Bunun sorumlusu kimse gereğini yapsın. Dünyanın gözbebeği Bodrum neden bu halde? Burası bunu hak etmiyor" dedi.
'KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ'
Yıllardır bu sorunun çözülemediğinin altını çizen bakkal Batuhan Tanrıverdi ise "Bodrum'un altyapısında sıkıntı var. Özellikle Yahşi bölgesi en fazla zarar gören yerlerin başında geliyor. Burada altyapı sorununu bir türlü çözemediler. Belediye ekipleri her gün çalışıyor ancak herhangi bir ilerleme yok. Borular patlamaya devam ediyor. Her patlamada dükkanlarımızı su basıyor. Kapanan yollar sebebiyle insanlar gelemediği için iş yapamıyoruz. Maddi olarak da zor günler geçiriyoruz. Gerekirse burayı komple kapatıp, tekrar yapsınlar. Bu sorun artık çözülsün" diye konuştu.
Boruların patlamasının ardından evlere bir süre su verilemediğini aktaran bir sitede görevli Burhan Ayaz, "Maalesef her sene bu sorunu yaşıyoruz. Yazın nüfus kalabalık olduğu için sıkıntı daha büyük oluyor. Ben de bir sitede çalışıyorum. Sular kesildiğinde hemen beni arıyorlar. Ben de işimi bırakıp, siteye geri dönüyorum. Gece yarısında patlama olduğu zaman uyanıp yardımcı oluyorum. Her patladığında onarmak bir çözüm getirmiyor. Kalıcı çözümler lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tolga TAHÇISelçuk AKBAŞ
2020-11-26 10:30:38

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