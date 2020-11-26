Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaz aylarında orman yangınlarına helikopter ile havadan koordine sağlarken, kış aylarında da fırsat buldukça iş makineleri ile sahada çalışıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaz aylarında orman yangınlarına helikopter ile havadan koordine sağlarken, kış aylarında da fırsat buldukça iş makineleri ile sahada çalışıyor.

İHA

Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaz aylarında orman yangınlarına helikopter ile havadan koordine sağlarken, kış aylarında da fırsat buldukça iş makineleri ile sahada çalışıyor.

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı ve orman yangınlarına en hassas illerin başında gelen Muğla’da yaz aylarında yanan sahalarda fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Fidan dikim sahalarında temizlik çalışmalarının yanında endüstriyel plantasyon sahalarında da toprak hazırlığı yapılıyor.
Yaz aylarında özellikle orman yangınlarında zamanının büyük bir bölümünü havada helikopter ile yangın koordinasyonunu sağlayan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın karada da değişik iş makinaları üzerindeki becerisi ortaya çıktı.
Fidan dikimi için ağaçlandırma sahalarında önce saha temizliği yapılıyor. Ardından dozer ile fidan dikim alanlarında sürüm yapılıyor. Sürümde toprak derinliğinin standart 6080 santim olması gerekiyor. İstenilen derinlik oluşmaması durumunda dikilen fidanların tutma oranı düşüyor.
Fidan dikim sahalarında görev yapan iş makinelerini fırsat buldukça kullanan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, meslekleri gereği arazide iş makineleri ile çalıştıklarını belirtti. Bölge Müdürü Yaprak, fidan dikimi öncesi arazinin hazırlanması çalışmasında fidan dikimi için toprağın 6080 santim derinlikte olması gerekirken, yeterli derinliğe ulaşılmaması üzerine zeminde veya makine kullanımında bir sıkıntının olup almadığını tespit etmek için dozer ile sahada çalışma yaptı.
26 yıllık dozer sürücüsü “Çok güzel kullanıyor. Helal olsun. Ben böyle bir Bölge Müdürü görmedim. 26 sene çalıştım ben. Güzel sürdü. Gerçekten biliyor” dedi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Mesleğimiz gereği arazide iş makineleri ile çalışıyoruz. İş makinelerinden dozer, ekskavatör ve greyderin kabiliyeti nedir ve nasıl çalışılır az çok öğrenmeye çalıştık. Bulunduğumuz bölge endüstriyel plantasyon sahası. Makineli toprak hazırlığı yapılıyor. Biz burada yapılan çalışmalarda bazı yerlerde yeterli derinlik görmedik. Bunun için gerçekten toprakta bir sıkıntı mı var, yoksa makine kullanımında mı bir sıkıntı var bunu tespit etmek amacıyla kendim de bizzat kullanarak test etmek istedim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta İasos kazısı için işbirliği yapılacak
YEREL HABERLER Milas'ta İasos kazısı için işbirliği yapılacak
Muğla’da ulaşımında HES Kodlu yolculuk 1 Aralık’ta başlıyor Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Muğla’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlıyor.
YEREL HABERLER Muğla’da ulaşımında HES Kodlu yolculuk 1 Aralık’ta ...
Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı
Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları
YEREL HABERLER Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları
Marmaris'te mobeseden trafik kurallarına uymadığı belirlenen 360 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Marmaris'te mobeseden trafik kurallarına uymadığı ...
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler Marmaris'te afetlerde kullanılacak mobil arıtma cihazı tanıtıldı
YEREL HABERLER Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler Marmaris'te ...
Marmaris’te kural tanımayanlar Mobese ile belirlenecek
YEREL HABERLER Marmaris’te kural tanımayanlar Mobese ile ...
Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten ...
Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı dağı yolu üzerinde kaza yapan ve içinde sıkışan vatandaşı itfaiye AKS ekipleri kurtardı.
YEREL HABERLER Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri ...
Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
Vali Tavlı MAYBİR’i ziyaret etti Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin’i ziyaret etti.
YEREL HABERLER Vali Tavlı MAYBİR’i ziyaret etti Muğla Valisi Orhan ...
Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı ...
Fethiyeli Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Fethiyeli Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan ...
Fethiye’de “Kadın Acil İhbar Sistemi” tanıtıldı
YEREL HABERLER Fethiye’de “Kadın Acil İhbar Sistemi” tanıtıldı
Pınar Gültekin'in babası: Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in babası: Hiç kimse Pınar gibi ...
Bitez’de patlayan DSİ hattı tamir edildi Bodrum’un Bitez Mahallesi’nin su teminin sağlayan su isale hattında meydana gelen patlak Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından tamir edildi
YEREL HABERLER Bitez’de patlayan DSİ hattı tamir edildi Bodrum’un ...
Fethiye Esenköy yolu asfaltlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Esenköy Mahallesi’nde 1.4 kilometre sıcak asfalt çalışması başlattı.
YEREL HABERLER Fethiye Esenköy yolu asfaltlanıyor Muğla Büyükşehir ...
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
YEREL HABERLER Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı ...
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete ...
Sakar rampasında TIR devrildi
YEREL HABERLER Sakar rampasında TIR devrildi
Muğlaspor kupada farklı
YEREL HABERLER Muğlaspor kupada farklı
İl Müdürü Bozçelik'ten mektuplu farkındalık
YEREL HABERLER İl Müdürü Bozçelik'ten mektuplu farkındalık
Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince ...
Bodrum'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X