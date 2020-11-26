Fethiyespor’da 2 pozitif vaka tespit edildi

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Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, iki futbolcuda yeni tip korona virüs (Kovid19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Lacivertbeyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın oynanacak Mardin Fosfatspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid19 testlerinde 2 oyuncuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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