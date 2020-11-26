Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı

İHA

Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde DSİ’nin kanalına kanala düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Salim Muşlu’nun keçisi Zorlar Mahallesi’ndeki DSİ’ye ait içinde su bulunmayan kanala düştü. Keçinin düştüğünü gören ve keçiyi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkaramayan Muşlu, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği’ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kanalara inerek keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da 50 haneye kesintisiz içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İlçesi Geriş Mahallesine ilave su kaynağı sağlanarak içme suyu sorunu yaşayan 50 haneye içme suyu sağladı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 50 haneye kesintisiz içme suyu Muğla ...
Pazar esnafına HES kodu denetimi Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Perşembe pazarında tezgâh açan esnafa yönelik HES Kodu denetimleri gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Pazar esnafına HES kodu denetimi Menteşe Belediyesi ...
Fethiyespor’da 2 pozitif vaka tespit edildi
YEREL HABERLER Fethiyespor’da 2 pozitif vaka tespit edildi
Muğla'da polis, oturma yerlerine güvenlik şeridi çekti
YEREL HABERLER Muğla'da polis, oturma yerlerine güvenlik şeridi ...
Bodrum'da korona virüs pazarları boş bıraktı Bodrum'da meyve ve sebzeler tezgahta kaldı, pazar esnafı ne yapacağını şaşırdı
YEREL HABERLER Bodrum'da korona virüs pazarları boş ...
İngiliz Sam Müslüman oldu
YEREL HABERLER İngiliz Sam Müslüman oldu
Türkiye’nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında ...
Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaz aylarında orman yangınlarına helikopter ile havadan koordine sağlarken, kış aylarında da fırsat buldukça iş makineleri ile sahada çalışıyor.
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın ...
Milas'ta İasos kazısı için işbirliği yapılacak
YEREL HABERLER Milas'ta İasos kazısı için işbirliği yapılacak
Muğla’da ulaşımında HES Kodlu yolculuk 1 Aralık’ta başlıyor Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Muğla’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlıyor.
YEREL HABERLER Muğla’da ulaşımında HES Kodlu yolculuk 1 Aralık’ta ...
Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Alkolü fazla kaçırınca uçuruma yuvarlandı
Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları
YEREL HABERLER Bodrum'un bitmeyen çilesi; patlayan su boruları
Marmaris'te mobeseden trafik kurallarına uymadığı belirlenen 360 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Marmaris'te mobeseden trafik kurallarına uymadığı ...
Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler Marmaris'te afetlerde kullanılacak mobil arıtma cihazı tanıtıldı
YEREL HABERLER Deniz suyunu, içme suyuna dönüştürdüler Marmaris'te ...
Marmaris’te kural tanımayanlar Mobese ile belirlenecek
YEREL HABERLER Marmaris’te kural tanımayanlar Mobese ile ...
Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten ...
Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı dağı yolu üzerinde kaza yapan ve içinde sıkışan vatandaşı itfaiye AKS ekipleri kurtardı.
YEREL HABERLER Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri ...
Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
Vali Tavlı MAYBİR’i ziyaret etti Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin’i ziyaret etti.
YEREL HABERLER Vali Tavlı MAYBİR’i ziyaret etti Muğla Valisi Orhan ...
Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı ...
Fethiyeli Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Fethiyeli Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan ...
Fethiye’de “Kadın Acil İhbar Sistemi” tanıtıldı
YEREL HABERLER Fethiye’de “Kadın Acil İhbar Sistemi” tanıtıldı
Pınar Gültekin'in babası: Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in babası: Hiç kimse Pınar gibi ...
Bitez’de patlayan DSİ hattı tamir edildi Bodrum’un Bitez Mahallesi’nin su teminin sağlayan su isale hattında meydana gelen patlak Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından tamir edildi
YEREL HABERLER Bitez’de patlayan DSİ hattı tamir edildi Bodrum’un ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X