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İklim değişikliği resimlerini ödüllendirdi ‘İklim Değişikliği’ temalı ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı törenle ödüllendirdi.

İHA

İklim değişikliği resimlerini ödüllendirdi ‘İklim Değişikliği’ temalı ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı törenle ödüllendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak için lise ve dengi okulların katıldığı ödüllü “İklim Değişikliği” temalı resim yarışması düzenledi. Pandemi nedeni ile okulların kapatılması ve yasaklar nedeni ile düzenlenemeyen ödül töreni tüm tedbirler alınarak ve katılım kısıtlı tutularak Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.
İklim Değişikliği resim yarışmasında Muğla Güzel Sanatlar Lisesi’nden Şengül Yörük birinci, Fatma Kurt ikinci, yine aynı liseden İvanna Zhydenko üçüncü, Fethiye Belediye Fen Lisesi’nden Naciye Aysima Ekiz’de mansiyon ödülünü kazandı.
Ödül töreninde konuşan Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aylin Tuzcu okullarının sanatsal anlamda her yönden bilinçli öğretmen ve öğrencilere sahip olduğunu, çevre ve gelecek bilinci konusunda ödül alan öğrencilerinin ve diğer arkadaşlarının çok iyi olduklarını, çevreye bizlerin verdiği zararı onlar düzeltecek kapasiteye sahip gençler dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e böyle bir yarışma düzenledikleri ve çevre hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür eden Aylin Tuzcu bu yarışmayla ortaya güzel eserler çıktığını sözlerine ekledi.
Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş artık ülkelerin en önemli konularından birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi ve gelecekle ilgili bilinçli nesiller yetiştirilerek bu soruna bir nebze olsun çare bulanabileceğini belirtti. Bu tür yarışmaların farkındalık oluşturmak için çok önemli olduğunu söyleyen Bahattin Gümüş yarışmayı düzenleyen Büyükşehir’e, resimleri ile yarışmaya katılan gençlere ve ailelerine teşekkür etti.
Başkan Gürün; “Yeşille mavinin gri ve siyaha galip geldiği bir dünya için mücadelemiz”
İklim Değişikliği resim yarışmasında düşüncelerini, fikirlerini, geleceği resim sanatı ile tuvallerine yansıtan gençlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çevre bilincinin ailede başladığını, okulda çok değerli öğretmenlerle şekillendiğini söyledi ve Muğla’nın çevre konusunda çok hassas, düşünceli, yapıcı, duyarlı bir nüfusa sahip olduğunu belirtti.
Başkan Gürün; “Çevre bilinci ailede başlıyor ve okulda öğretmenlerimizin de katkısıyla şekilleniyor. Kişiliğimizin gelişmesinde geleceğe doğru adımlar atmamızda öğretmenlerimiz hep yol gösterici olmuştur. Benim bugünlere gelmemde, memleketime doktor, belediye başkanı olarak bir nebze katkı sunabildiysem bunda ilkokul öğretmenim Feriha hanımın payı çok büyüktür. Hala ismini büyük bir saygı ve minnetle anıyorum. İklim Değişikliği konusunda lise ve dengi okullarımızdaki gençlerin katılımıyla bir resim yarışması düzenledik. Çevrelerinde olup bitenlere hakim, bilinçli ve gelecekte çevre için çaba sarf edeceklerini ortaya koydukları eserlerle bizlere gösterdiler. Resim sanatı ile iklim değişikliğini tuvallerine yansıttılar ve sergilenecek çok güzel eserler ortaya koydular. Öğrencilerimize, ailelerine ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Muğla çevre konusunda hassas, duyarlı, düşünceli, farkındalık oluşturan bir nüfusa sahip. Bu duyarlılığı ülkemizin ve tüm dünyanın çevre konusunda göstermesi gerekli. Çünkü doğa yaşamaya başladığımız olaylar da bunu gösteriyor kendisine yapılanların hesabını soruyor ve dengeyi kuruyor. Siyasi iktidarların yöntemleri, uyguladıkları politikalar maalesef ranta ve sermayeye dayalı, doğaya verilen zararlar dikkate alınmıyor. Oysa çocuklarımızın geleceği ve onlara bırakacağımız en değerli miras elimizden gidiyor. Daha yaşanır, yeşilin ve mavinin gri ve siyaha hep galip geldiği bir dünyayı birlikte yaratabilir, geleceğe tertemiz bir dünya bırakabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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