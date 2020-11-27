Lojmanda kendisini balkon demirine astı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen Fahrettin E. (61), çalıştığı otelin lojmanında kendisini iple balkon demirine asarak intihar etti.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan 3 çocuk babası Fahrettin E., sabah saatlerinde mesai arkadaşları tarafından kaldıkları lojmanın balkon demirine iple asılı olarak bulundu. Otel yetkilileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Fahrettin E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fahrettin E.'nin bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

Dün iş yerinden ücretsiz izin aldığı belirtilen Fahrettin E.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-11-27 15:34:58



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