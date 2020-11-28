Bodrumspor Kırşehir'de sahaya çıkacak

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Yusuf Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Harun maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tahsin Tam, Kırşehir'den iyi bir sonuçla evlerine döneceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM
2020-11-28 11:20:34
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