Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine giriş noktası olan Çetibeli Mahallesi jandarma kontrol noktasında ve Marmaris’in turistik mahallerinde toplu taşıma araçlarında maske ve HES kodu denetimi yapıldı.



Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile toplu taşıma araçlarında yapılan HES kodu, maske, yolcu sayısı denetimleri yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Değirmenyanı, Orhaniye, Selimiye gibi turistik mahallelere giden minibüsler, personel servisleri tek tek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, denetimlerin günün farklı saatlerinde geniş kapsamlı olarak devam edeceği öğrenildi.



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