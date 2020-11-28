Menteşe Belediyesi hayvan yetiştiricisi için yem bitkisi üretiyor Menteşe Belediyesi tarafından yerel üretimin desteklenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Kafaca Mahallesinde Belediyeye ait 12 dönümlük araziye korunga yem bitkisi tohumu ekildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe Belediyesi hayvan yetiştiricisi için yem bitkisi üretiyor Menteşe Belediyesi tarafından yerel üretimin desteklenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Kafaca Mahallesinde Belediyeye ait 12 dönümlük araziye korunga yem bitkisi tohumu ekildi.

İHA

Menteşe Belediyesi hayvan yetiştiricisi için yem bitkisi üretiyor Menteşe Belediyesi tarafından yerel üretimin desteklenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Kafaca Mahallesinde Belediyeye ait 12 dönümlük araziye korunga yem bitkisi tohumu ekildi.

Menteşe Belediyesi üreticiyi, çiftçiyi destekleyen çok sayıda projeyi hayata geçirirken, şimdi de hayvan üreticileri için yem bitkisi üretimi için 12 dönümlük araziye Korunga yem bitkisi tohumu dikti.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sağlıklı bir geleceğin ve güçlü bir ekonominin temelinin üretim olduğunu kaydetti. ‘Geleceğimiz için üretiyoruz' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Kafaca, Düğerek ve Karabağlar Yaylasındaki belediyeye ait toplam 52 dönümlük arazilerde ata tohumu ve fide ekimi yaptıklarını hatırlatan Başkan Gümüş, “Menteşe bölgemiz çok verimli topraklara sahip. Halkımızın büyük bir bölümü de gelirini tarımdan elde ediyor. Bizde bu yüzden tarımsal üretime ve bölge üreticisinin desteklenmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda şimdi de Muğla Yerel Tohum Derneği ile işbirliği içerisinde korunga yem bitkisi tohumu ekimi yaptık. Korunga; hayvanları sağlık olarak rahatsız etmeyen, protein ve mineral bakımından zengin sağlıklı bir bitki. Ekimi yapılan korungaları hasat yapılıp kurutulmasının ardından balyalanarak bölgede hayvancılık yapan üreticimize dağıtacağız. Bölge üreticimizin, çiftçimizin hayvancımızın desteklenmesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris’in 8 noktasında 'huzur ve güven' denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’in 8 noktasında 'huzur ve güven' denetimi ...
Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs ...
Bodrum’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bodrum’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tuğba Ekinci Küdür'de çevre temizliğine katıldı
YEREL HABERLER Tuğba Ekinci Küdür'de çevre temizliğine katıldı
Köyceğiz’de iki eve kumar baskını: 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza
YEREL HABERLER Köyceğiz’de iki eve kumar baskını: 27 kişiye 119 bin ...
Bodrumspor Kırşehir'de sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Bodrumspor Kırşehir'de sahaya çıkacak
16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 
YEREL HABERLER 16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ...
Marmaris´te 17 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris´te 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf tutuldu
YEREL HABERLER Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf ...
Yürüyüş yapanlar sahilde cesetle karşılaşınca şoke oldu
YEREL HABERLER Yürüyüş yapanlar sahilde cesetle karşılaşınca şoke ...
Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ...
Tuğba Ekinci Bodrum’da çöp topladı Yalıkavak sahiline giden Tuğba Ekinci eldivenleri taktı, koyu pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER Tuğba Ekinci Bodrum’da çöp topladı Yalıkavak sahiline ...
Fethiye’de toplu taşıma araçlarına Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Fethiye’de toplu taşıma araçlarına Korona virüs ...
Muğla'daki narkotik operasyonlarında 7 kişi yakalandı, 24 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'daki narkotik operasyonlarında 7 kişi ...
Muğla'da MOBESE'lerden 3 günde 486 araca ceza kesildi
YEREL HABERLER Muğla'da MOBESE'lerden 3 günde 486 araca ceza kesildi
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Lojmanda kendisini balkon demirine astı
YEREL HABERLER Lojmanda kendisini balkon demirine astı
AK Parti heyeti Başkan Oktay ile görüştü
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Başkan Oktay ile görüştü
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın ...
Jandarmadan ‘Maske ile hayatta kal’ projesi Kavaklıdere Kaymakamlığı ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ‘Maske ile hayatta kal’ projesi başlattı.
YEREL HABERLER Jandarmadan ‘Maske ile hayatta kal’ ...
İklim değişikliği resimlerini ödüllendirdi ‘İklim Değişikliği’ temalı ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı törenle ödüllendirdi.
YEREL HABERLER İklim değişikliği resimlerini ödüllendirdi ‘İklim ...
Muğla’da araç sayısı 524 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin artarak 524 bin 706’ya ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla’da araç sayısı 524 bine ulaştı Türkiye ...
Muğla’da 5 uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla’da 5 uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X