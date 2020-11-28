64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

İHA

64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

Bodrum’da yaşayan 64 yaşındaki mimar Engin Çolpan 11 ayda 1 milyon metre kulaç atarak bir rekora imza atı. Yaşıtlarının çoğu emeklilik hayatı yaşayan Çolpan, hedefinde yeni rekorlar olduğunu ifade etti.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Master Yüzme Takımı sporcusu 64 yaşındaki Engin Çolpan 1 Ocak 2020 günü koyduğu yılda 1 milyon metre kulaç hedefine 1 ay erken ulaştı. Yılbaşından bu yana soğuk sıcak dinlemeden hemen hemen her gün düzenli bir şekilde yüzerek hedefine ulaşan Çolpan’ı son metrelerinde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gece gündüz demeden ayda ortalama 90 bin metre kulaç atan, günde ortalama 5 bin metre kulaç atan Çolpan, 1 Milyon metreyi Ortakent Koyunda takım arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte yüzerek tamamladı. Engin Çolpan bugüne kadar kazandığı madalyaları da çocuklara armağan etti. Çolpan’ın bu başarısı LÖSEV’e de bir bağış kampanyasına dönüştü. LÖSEV’in internet sitesi üzerinden milyon yüzücüler başlığında açılan bağış bölümünde toplanan yardımlarla da destek olunabiliyor.
11 ayda 1 milyon metre kulaç attığını ifade eden Mimar Engin Çolpan “Bir milyonu bir parça geçmişiz. Biz takım olarak bütün arkadaşlarım sporu bir hayat biçimi olarak görüyoruz ve bunun yaygınlaşması için bu etkinliği düzenledik, bir milyon metre etkinliğini. Devam edeceğiz bir milyon metrelere önümüzdeki yıllarda. İnşallah bize katılanlar olur. Bodrum’da yaygınlaşır, Muğla’da yaygınlaşır, Türkiye’de yaygınlaşır. Tekrar ifade etmek istiyorum ki, sağlam kafa ve sağlam ruh salam vücutta bulunur.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Köyceğiz'de kumar oynarken yakalanan 27 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Köyceğiz'de kumar oynarken yakalanan 27 kişiye para ...
Datça’da MOBESE denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Datça’da MOBESE denetimleri arttırıldı
Trafik ekiplerinden Covid-19 denetimi Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında denetimler arttırılırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Gökova İstasyon Amirliği ekipleri de araçlarda maske ve mesafe denetimlerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden Covid-19 denetimi Covid-19 salgın ...
Menteşe Belediyesi hayvan yetiştiricisi için yem bitkisi üretiyor Menteşe Belediyesi tarafından yerel üretimin desteklenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Kafaca Mahallesinde Belediyeye ait 12 dönümlük araziye korunga yem bitkisi tohumu ekildi.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi hayvan yetiştiricisi için yem ...
Marmaris’in 8 noktasında 'huzur ve güven' denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’in 8 noktasında 'huzur ve güven' denetimi ...
Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te toplu taşıma araçlarında Korona virüs ...
Bodrum’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bodrum’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tuğba Ekinci Küdür'de çevre temizliğine katıldı
YEREL HABERLER Tuğba Ekinci Küdür'de çevre temizliğine katıldı
Köyceğiz’de iki eve kumar baskını: 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza
YEREL HABERLER Köyceğiz’de iki eve kumar baskını: 27 kişiye 119 bin ...
Bodrumspor Kırşehir'de sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Bodrumspor Kırşehir'de sahaya çıkacak
16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 
YEREL HABERLER 16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ...
Marmaris´te 17 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris´te 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf tutuldu
YEREL HABERLER Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf ...
Yürüyüş yapanlar sahilde cesetle karşılaşınca şoke oldu
YEREL HABERLER Yürüyüş yapanlar sahilde cesetle karşılaşınca şoke ...
Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ...
Tuğba Ekinci Bodrum’da çöp topladı Yalıkavak sahiline giden Tuğba Ekinci eldivenleri taktı, koyu pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER Tuğba Ekinci Bodrum’da çöp topladı Yalıkavak sahiline ...
Fethiye’de toplu taşıma araçlarına Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Fethiye’de toplu taşıma araçlarına Korona virüs ...
Muğla'daki narkotik operasyonlarında 7 kişi yakalandı, 24 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'daki narkotik operasyonlarında 7 kişi ...
Muğla'da MOBESE'lerden 3 günde 486 araca ceza kesildi
YEREL HABERLER Muğla'da MOBESE'lerden 3 günde 486 araca ceza kesildi
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Lojmanda kendisini balkon demirine astı
YEREL HABERLER Lojmanda kendisini balkon demirine astı
AK Parti heyeti Başkan Oktay ile görüştü
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Başkan Oktay ile görüştü
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X