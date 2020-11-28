16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki İklim İzci gözyaşları arasında toprağa verildi. Halil İbrahim Hiper Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan İklim İzci için, Bitez Mahallesi Gülümser Rüştü Kaynak camiinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Tarkan İzci (46) ayakta güçlükle durabildi. Cenaze töreninde iş, siyaset dünyasından bir çok isim İzci´yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Okul arkadaşları ellerindeki gülleri tabutunun ve mezarının üstüne bırakırken tabutunun üstüne okul üniforması örtüldü. İklim İzci Bitez mezarlığında toprağa verildi. Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-11-28 19:04:51



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