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Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu

DHA

Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA´nın gözde turizm merkezlerinden olan Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, hava sıcaklığının 22 derece olduğu hafta sonunda vatandaşlar soluğu sahil kenarında aldı. Kimi portatif sandalyesiyle denizin ve güneşin keyfini çıkarırken kimi ise yanında getirdiği oltalarla balık tuttu. 
Türkiye´nin turizmdeki uğrak noktalarından biri olan Akyaka´da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Sıcaklığın 22 derece gösterdiği Muğla´nın Ula ilçesine bağlı Akyaka´da vatandaşlar sahile akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilde çay keyfi yaptı. Vatandaşlardan bazıları yanlarında getirdikleri portatif sandalyeleri sahile kurarak güneşin ve denizin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri oltalarla kasım ayının son günlerinde balık tutarak vakit geçirirken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak sıcak havanın keyfine vardı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Hasan AKYILDIZ
2020-11-28 19:19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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