Bodrum sokakları boş kaldı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararname doğrultusunda turizmin önemli merkezlerinden olan Bodrum'da saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Normal zamanda insan yoğunluğunun yaşandığı Çarşı ve Kumbahçe Mahallesi'nde kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar hayalet kenti andırdı. Kısıtlama öncesi sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, saat 20.00'ye yaklaşırken evlerine gitmeye başladı. Polis ekipleri de yaptıkları anonslarla vatandaşları uyardı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçe genelinde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Kentte saat 20.00'den sonra kapanması zorunlu iş yerleri kepenklerini indirirken, Belediye Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri ise kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı. Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapmaya devam ederken kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda bulunan araç ve vatandaşlar durdurularak uyarıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-11-28 23:00:09



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