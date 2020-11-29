Muğlaspor - Adıyaman 1954: 1-1

MUĞLA, (DHA) - STAT: Muğla Atatürk
HAKEMLER: Doğukan Yıldırım (xx), Halil Tolgahan Demir (xx), Rıdvan Çevik (xx)
MUĞLASPOR: Barış (x) Polat (xx), Mehmet (xx), Burak (x) (Dk. 63 Erol xx), İbrahim Can (xx), Mümin (xxx) (Dk. 87 Atakan), Muhammed (xx), İbrahim İçuz (xx), Emirhan (x) (Dk. 74 Asım x), Ömer Faruk (x) (Dk. 63 Süleyman xx), Emre (xx)
ADIYAMAN 1954: Türker (x) İlyas (xx), Serkan (x), Osman Paşa (xx), Selim (x), Sefa (xx), Seyid Ahmet (xx), Salim (x) (Dk. 80 Haluk x), Ahmet Teker (xx) (Dk. 90 Hüseyin), Mustafa Çalışkan (x) (Dk. 46 Taylan xxx), Fuat (x) (Dk. 83 Sami x)
GOLLER: Dk. 22 (Pen.) Mümin (Muğlaspor), Dk. 54 Taylan (Adıyaman 1954)
SARI KARTLAR: İbrahim İçuz, Emirhan, Polat (Muğlaspor), Sami, Ahmet Teker (Adıyaman)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Muğlaspor evinde zirve yarışındaki Adıyaman 1954'le 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 22'nci dakikada penaltıdan Mümin atarken, konuk takımın golü 54'üncü dakikada Taylan'dan geldi. Bu sonuçla iç sahada galibiyetle tanışamayan Muğlaspor 7 puana yükselirken, Adıyaman temsilcisi 19 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2020-11-29 15:17:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.