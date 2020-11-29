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Cumhurbaşkanına suikast timi 'yağma' suçundan 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor

DHA

Cumhurbaşkanına suikast timi 'yağma' suçundan 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor


Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan yargılanmasına yarın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Sanıklar duruşmaya SEGBİS'le katılacak.
15 Temmuz 2016'daki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Mahkeme, 4 Ekim 2017 tarihinde, kararını verip, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu. 1 sanık ise beraat etti.
Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istedi. İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtildi. Zincirleme suç hükümlerinin yağma suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi. İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.
Davanın ilk duruşması geçen 15 Haziran'da, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dava ertelenirken mahkeme heyeti verdiği ara kararında, bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirdi.
Davanın ikinci duruşması ise geçen 11 Kasım'da yapıldı. Duruşmada bazı sanıkların mahkemeye sunduğu dilekçelerin dosyaya ulaştığı, firari sanık Burkay Karatepe'nin ise henüz yakalanamadığı ifade edildi. İddia makamı, sanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesini istediği tanıkların dosyaya yeni bir şey katmayacağını belirterek reddedilmesini, firari Burkay Karatepe'nin kırmızı bültenle yakalama kararının infazının beklenmesini, 21 koruma polisinin katılım taleplerinin mahkemece kabul edilmesini, mağdur olan bazı tanıkların ise ifadelerine başvurulmasını talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında iddia makamının taleplerinin kabulüne, firari Burkay Karatepe'nin kırmızı bültenle yakalama kararının infazının beklenmesine, bir sonraki duruşmalarda da salgın kuralları gereğince sanıkların bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil olmalarına, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesine, polis memurlarının davaya katılımının kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın görülmesine yarın yapılacak 3'üncü duruşma ile devam edilecek. Sanıklar duruşmaya SEGBİS kanalıyla katılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ
2020-11-29 18:11:44

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