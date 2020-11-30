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Yasağı delip sokağa çıkan sürücü ve arkadaşı kazadan sonra adeta buhar oldu

İHA

Yasağı delip sokağa çıkan sürücü ve arkadaşı kazadan sonra adeta buhar oldu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında takla atan bir otomobil hurdaya döndü. Büyük bir gürültü ile orta refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki vatandaşı kurtarmak için olay yerine gelen 112 ekipleri, araç ve çevresinde kimseyi bulamadı. Sürücü ve yanındaki şahsın sokağa çıkma yasağı ve alkolden ceza yememek için kazadan sonra firar ettiği öğrenildi.
Kaza gece yarısı uzun süredir yol çalışmalarının devam ettiği ve bir türlü bitirilemeyen İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 YE 104 plakalı otomobil gece yarısı büyük bir gürültü ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Refüje çarpan otomobil büyük bir gürültü ile devrildi. Bu sırada gürültüye uyanan İnönü Mahallesi sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürrede bölgeye gelen 112 ekipleri kaza yapan araç içerisinde ve çevrede kimseyi bulamayınca durumu 155 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede kaza yapan araç içerisinde çok miktarda dolu ve boş alkol şişesi görüldü. Kaza yapan şahısların hem alkol hem de sokağa çıkma yasağı cezası yememek için kazadan sonra aracı terk edip kaçtıkları öğrenildi.
Polis, araç sürücüsü ve yanında olduğu ileri sürülen yolcuyu bulmak için çalışma başlatırken, çevre sakinleri Yatağan Belediyesi’nin aylardır devam eden yol çalışmasını bir an önce tamamlamasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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