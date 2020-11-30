Cumhurbaşkanına suikast timi, 'yağma' suçundan 3'üncü kez hakim karşısında



Tolga TAHÇIHasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Sistemi (SEBGİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının koronavirüsü gerekçe gösterip, duruşmanın ertelenmesi talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 4 Ekim 2017 tarihinde, kararını verip, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'Anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaveri Albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu. 1 sanık ise beraat etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak sanıkların 'nitelikli yağma' suçundan da yargılanmalarını istedi. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtildi. Zincirleme suç hükümlerinin yağma suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi. İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

SANIK AVUKATLARININ DURUŞMANIN ERTELENMESİ TALEBİ REDEDİLDİ

Davanın 3'üncü duruşması, bugün başladı. 37 hükümlünün savunmalarının dinlenmesine devam edilen duruşmaya sanıklar Şükrü Seymen ve Taner Berber Muğla, diğer sanıklar ve avukatları ise İstanbul başta olmak üzere farklı 19 ildeki cezaevlerinden SEBGİS üzerinden katıldı. Sanık avukatları koronavirüsü gerekçe gösterip, duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Ancak talep, Uğur San başkanlığındaki mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Duruşma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Hasan AKYILDIZ

2020-11-30 12:13:34



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