Bodrumspor fren yaptı

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Bodrumspor, son 2 maçta tekrar kabus gördü. Sivas Belediyespor önünde 3'te 3 yapma fırsatını uzatmanın son saniyesinde 2-2'lik beraberlikle kaçıran yeşil-beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor deplasmanında da 3-0'lık mağlubiyetle sarsıldı. Bodrumspor, grupta 12 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-11-30 12:48:36
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