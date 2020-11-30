Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Bitez Mahallesi Mandalina Caddesi 1997 Sokak’taki bir bahçenin kuyusuna kedinin düştüğünü gören vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bahse konu bahçeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen itfaiye eri, çaresizce kurtarılmayı bekleyen kediyi, meyve sebze kasasının içerisine koydu. Kedi, ip yardımıyla kasa içerisinde yukarı çekilerek kurtarıldı.





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