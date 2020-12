Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM Güçbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Seha Ergene, ilçede sık sık patlayan ve günlerce süren su kesintilerine neden olan su isale hatlarıyla ilgili, "Araştırdık, Bodrum'un su sorununu çözmede tek yetkili kurum Muğla Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi. Açıklamaya destek veren ilçe halkı da sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Bodrum Güçbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Seha Ergene, konuyla ilgili açıklamasında¸ Bodrum'un su sorununu çözmede tek yetkili kurumun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. İlçenin en büyük sorunu olan su borularının patlamasıyla ilgili yaşanan mağduriyetin, Bodrum Yarımadası'nın tamamını etkilediğine dikkat çeken Ergene, "Patlak nedeniyle ev ve işyerleri günlerce susuz kalıyor, tonlarca su boş yere akıyor. Ancak Anayasa'ya göre su temini konusunda ve yaşanan sorunları çözmede tek yetkili kurum olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürekli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü (DSİ) suçlayarak sorumluluğundan kaçıp, Bodrum'da yanlış bir algı oluşmasına sebep oluyor" dedi.

'SUYU DSİ GETİRİYOR, PARASINI MUSKİ ALIYOR'

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda şehir ve ilçelere su temini, su hattı yatırımı, bu hattın bakım ve onarımında tek yetkili kurumun büyükşehirler olduğunun açıkça belirtildiğine dikkati çeken Ergene, "DSİ bu hattı 2011 yılında Bodrum'a getirdi. O yılları hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bodrum'da su yoktu. Su tankerleri yollarda cirit atıyordu. Bodrum adeta taşıma suyla dönüyordu. DSİ o yıllarda 140 kilometre öteden Bodrum'a su getirdi. 2014 yılında Muğla, Büyükşehir Belediyesi oldu ve Muğla Su ve Kanalisazyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) kuruldu. O yıldan sonra hat, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçti. Şu anda bu suyun tüm gelirini DSİ'ye tek kuruş ödemeden MUSKİ alıyor. Hatlarda yaşanan sorunları da DSİ'nin üzerine atıyor. Suyu DSİ getiriyor, parasını MUSKİ alıyor, DSİ'ye tek kuruş ödemiyor ve sürekli şikayet edip, sorunu çözmüyor" diye konuştu.

ERGENE'DEN MUSKİ'YE, 300 MİLYON TL İLE İLGİLİ SORULAR

Ergene, açıklamasında MUSKİ'ye şu soruları yönelti: "DSİ hattından gelen su için bugüne kadar Bodrum'da kaç lira su tahsilatı yaptınız? Bu rakam yaklaşık 300 milyon lira olabilir mi? Bodrum'dan bu hat sayesinde yaklaşık 300 milyon lira topladıysanız, kendi belirttiğiniz bakım onarım çalışmaları için harcadığınız 30 milyon lira dışında, bu rakamın ne kadarını Bodrum'a sağlıklı su getirmek için harcadınız? Yaptığınız açıklamalardan anlaşılan o ki; siz sadece su tesisatçılığı görevi yapıyorsunuz. DSİ hattı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ödediğiniz herhangi bir bedel var mı? Yoksa size teslim edilen bu hattı ve gelen suyu 2014 yılından bu yana hiçbir bedel ödemeden kullanıp, su parasını Bodrum'dan tahsil etmiyor musunuz? Madem bu hattan şikâyet ediyorsunuz, o halde kanunda sizin göreviniz olduğu açıkça belirtildiği üzere yeni bir su temini ve su hattı çalışmanız var mı? Şikayet etmek dışında bu yönde yaptığınız bir çalışmayı kamuoyuyla neden paylaşmıyorsunuz? Eğer böyle bir çalışmanız yoksa sadece su tahsilatından topladığınız 300 trilyon lirayı nerede kullanıyorsunuz? Neden Bodrum'a yeni bir su temini çalışması yapmıyorsunuz? 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'ndan haberiniz var mı? Bu mevzuat sizin sitenizde yer almıyor mu? Kendi sitenizde yer alan mevzuata rağmen neden olmayan bir algı yaratıp sorumluluktan kaçıyorsunuz? Su parasını ödemeyen vatandaşın suyunu kesiyorsunuz da, 2014 yılından bu yana DSİ'nin getirdiği su için tek kuruş ödemiyorsunuz. Ya DSİ de sizin kullandığınız suyu keserse, hiç bunu düşündünüz mü? Hatlarda yaşanan arızalar nedeniyle günlerce susuz kalan vatandaşın zararını karşılamayı düşünüyor musunuz?"

AÇIKLAMAYA İLÇE HALKINDAN DESTEK

Seha Ergene'nin açıklamasına Bodrumlulardan da destek geldi. Restoran işletmeci Yalçın Akdaş, su isale hatlarındaki patlamaların ilçenin kanayan yarası haline geldiğine dikkati çekip, "MUSKİ, topu DSİ'ye atmakla bu işten kurtarılmaz. MUSKI bir an önce bu sorunu çözmelidir" dedi. Yıllardır Bodrum'un su sorunun çözülemediğinin altını çizen bakkal Batuhan Tanrıverdi de, "Bodrum'un altyapısında sıkıntı var. Özellikle Yahşi bölgesi en fazla zarar gören yerlerin başında geliyor. Burada altyapı sorununu bir türlü çözemediler. Belediye ekipleri her gün çalışıyor ancak herhangi bir ilerleme yok. Borular patlamaya devam ediyor. Her patlamada dükkanlarımızı su basıyor. Kapanan yollar sebebiyle insanlar gelemediği için iş yapamıyoruz. Maddi olarak da zor günler geçiriyoruz. Gerekirse burayı komple kapatıp, tekrar yapsınlar. Bu sorun artık çözülsün" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-01 10:25:43



