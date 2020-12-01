Yunanistan'ın ittiği sürüklenen bottaki 7 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan askeri unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım günü saat 04.25'te Bodrum açıklarındaki Görecek Adası yakınlarında göçmen botu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye sevk edilen ekipler, sürüklenen lastik bottaki 7 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildikleri belirlenen kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınıp Bodrum Limanı'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerini ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-01 11:04:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.