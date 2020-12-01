Fethiye potasında 3 veda

FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosundaki 3 isimle yollarını ayırdı. Muğla temsilcisi Doğukan Sönmez, İbrahim Yıldırım ve Tufan Önen'le vedalaştı.
Fethiye'de geçen haftalarda sakatlık yaşayan Doğukan ve Tufan'ın uzun süre parkelerden uzak kalacakları açıklanmıştı. Ligde 8 maçta 3 galibiyet alan Fethiye Bld, yarın Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2020-12-01 11:16:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.