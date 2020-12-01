Jandarma’nın Covid-19 denetimleri sürüyor Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde sürdürdüğü Covid-19 tedbirleri denetiminde alınan tedbirlere uymayan 90 kişiye 146 bin 502 TL idari para cezası uyguladı.

Muğla İl Jandarma MKomutanlığı, sorumluluk alanında Covid19 salgın tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

2830 Kasım tarihleri arasında Muğla genelinde sorumluluk alanında 186 ekip ve 601 personel ile denetim gerçekleştiren Jandarma ekipleri, 700 Market, 264 Berber, 113 kuaför, 40 Güzellik Merkezi, 447 restoran, 355 Lokanta, 68 Pastane, 172 Kafe, 75 Kafeterya, 120 yeme içme yeri, 364 Kahvehane, 150 Kıraathane, 19 Kır Bahçesi, 34 İnternet Kafe, 7 Bilardo Salonu, 96 Çay Bahçesi, 23 Hali Saha, 136 Toplu Ulaşım Aracı, 55 Pazar Yeri ve 601 açık alan olmak üzere toplam 3 bin 853 işletme, açık alan, 3 bin 504 araç denetledi. Ekipler ayrıca Bin 619’u evde izolasyonda bulunması gereken şahıs olmak üzere 14 bin 759 kişiyi denetledi.

Yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 90 şahıs hakkında 146 bin 502 TL idari yaptırım uygulandı.

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