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Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik, turizme kazandırılacağı günü bekliyor Karacasu Belediye Başkanı İnal: Bu güzelliği tanıtmak için elimizden geleni yapacağız

İHA

Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik, turizme kazandırılacağı günü bekliyor Karacasu Belediye Başkanı İnal: Bu güzelliği tanıtmak için elimizden geleni yapacağız

Uzun yıllar yapılan çalışmaların ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Karacasu Afrodisias Antik Kenti’nden sonra şimdi de antik kente 16 kilometre mesafede bulunan Sırtlanini Mağarası’nın tanıtımı için çalışma başlatıldı. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Görenlerin hayran kaldığı Sırtlanini Mağarası ilçemiz için keşfedilmeyi bekleyen en önemli değerlerden biridir. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Erikoğlu’nun da aralarında bulunduğu heyeti Sırtlanini Mağarası’nı gezdirdi. Mağaranın sınırları arasında kaldığı Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim’in de eşlik ve rehberlik ettiği ziyarette 45 metre süründükten sonra mağaradaki muhteşem zenginliğe ulaşan ziyaretçiler hayranlıklarını gizleyemedi.
Yaklaşık 20 yıl önce Aydın İl Genel Meclisi’nde tanıtılıp turizme kazandırılması için gündeme gelen 07 Mayıs 2007 tarihinde inceleme gezisine katılan dönemin Aydın Valisi Mustafa Malay’ın kaybolması nedeniyle ülke genelinde gündeme gelen Karacasu Sırtlanini Mağarası 13 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. İçerisindeki sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ilginç şekilleri ve birbirinden farklı dehlizleri ile ziyaretçilerini hem yoran hem de kendine hayran bırakan mağaranın tanıtımı için çalışma başlattıklarını kaydeden Belediye Başkanı Zeki İnal, “Sırtlanini Mağarası’nın tarihi tam olarak bilinmiyor. Bilinen bir gerçek var ki böylesi bir mağaranın eşi ve benzeri nadir görülür. Bu muhteşem doğal güzelliği tanıtırsak ülkemiz, ilimiz ve Karacasu ilçemiz mağaracılık turizminde de önde gelen ilçelerden biri olacaktır” dedi.

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