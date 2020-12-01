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Muğla'da jandarmanın koronavirüs denetiminde ceza yağdı

DHA

Muğla'da jandarmanın koronavirüs denetiminde ceza yağdı


Ali GÜNDOĞANHasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da jandarmanın koronavirüs denetiminde kurallara uymadıkları tespit edilen 90 kişiye 146 bin 52 lira para ceza kesildi
Muğla il ve ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28-30 Kasım tarihleri arasında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 90 kişiye 146 bin 52 lira para cezası uyguladı. Uyarıları dikkate almayan 100 işletmenin de kapatılması için hazırlanan tutanaklar Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi.
Muğla merkez ile 13 ilçede trafik, asayiş ve terör birimlerinden oluşan 601 jandarma personeli, iki gün süreyle koronavirüs salgını kapsamında 07.00-24.00 saatleri arasında, 700 market, 264 berber, 113 kuaför, 40 güzellik merkezi, 447 restoran, 355 lokanta, 68 pastane, 172 kafeterya, 195 büfe, 505 kahvehane,19 kır bahçesi, 34 internet kafeterya, 7 bilardo salonu, 1 lokal, 96 çay bahçesi, 23 halı saha, 12 nargile salonu, 136 toplu taşıma aracı, 666 açık ve kapalı pazar yeri olmak üzere toplam 4 bin açık işletme, 3 bin 504 araç ve izolasyon da bulunan 1609 kişiyi denetledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Ali GÜNDOĞAN Hasan AKYILDIZ
2020-12-01 15:55:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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