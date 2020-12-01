Bodrum'da bitmeyen yaz; çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu Aralık ayında deniz keyfi Türkiye kışı Bodrum yazı yaşıyor

Türkiye’nin birçok şehrinde kış yaşanırken Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Aralık ayının ilk gününde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hafta sonu aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi vatandaş sıcak havada yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi. Aralık ayına girilmesine rağmen sıcak havaların etkili olduğu Bodrum’da yazdan kalma bir gün yaşandı.



"Çadırını, masasını alan sahile koştu"

Türkiye’nin birçok şehri kara kışa teslim olurken Bodrum’un en ünlü sahillerinde yazdan kalma bir gün yaşandı. Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahillere koştu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlerken, bazıları ise balık tutmayı tercih etti.



"Yağmurun ardından yaz geldi"

İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçülüyor. Yağışlı geçen günlerin ardından gelen sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise, Kumbahçe plajı ile İçmeler plajında denize girdi. Sabahın erken saatlerinde sahil kenarına çıkan ve piknik yapan bazı vatandaşların, keyifli vakit geçirdikleri gözlendi.

Denize giren vatandaşlar havanın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Deniz çok güzel sıcak bir hava var biz de Aralık ayında denize girerek bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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