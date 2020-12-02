Muğlaspor deplasmanda oynuyor

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MUĞLA, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, yarın Silivrispor deplasmanında çıkış arayacak. Silivri Stadı'da saat 13.00'te başlayacak. Muğlaspor'da 2'si teknik heyet, 1'i futbolcu, 1'i de idari personel olmak üzere 4 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ligde oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alan 7 puanlı Muğlaspor 15'inci sırada, 11 karşılaşmada 10 puan toplayan İstanbul temsilcisi ise 12'nci basamakta yer alıyor. Grupta Bergama Belediyespor'un 17 oyuncusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-12-02 10:54:37



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