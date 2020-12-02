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Bodrumspor'un konuğu Mamak

DHA

Bodrumspor'un konuğu Mamak


BODRUM, (DHA) -  MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 galibiyetle düşme hattından çıktıktan sonra son 2 maçta yine 3 puana hasret kalan Bodrumspor, yarın Mamak Futbol Kulübü önünde zincir kırmaya çalışacak. İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Grupta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan iki ekipten Bodrumspor 12, Mamak ise 11 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-12-02 11:09:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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